اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:35 م
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تفاصيل إعادة تطوير الحى السادس والسابع بمدينة نصر

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:11 م
تفاصيل إعادة تطوير الحى السادس والسابع بمدينة نصر جانب من الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لقاء مجتمعيا مع سكان مناطق الحى السادس والحى السابع غرب مدينة نصر، لدراسة مقتراحتهم وشرح خطة تطوير المنطقة وإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطط تطوير المناطق غير المخططة.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه أنه سيتم حصر المنطقة بالكامل مع حصر رغبات سكان المنطقة بالكامل، لتعويضهم بناء على رغباتهم إما ماليا أو بوحدة بديلة بنفس المنطقة.
 
وأوضح نائب المحافظ للسكان أنه سيلتقى سكان المنطقة بشكل مستمر لمتابعة رغباتهم، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو إعادة تخطيط المنطقة مع توفير البديل المناسب بنفس المكان للسكان، أو تعويضهم ماليا حسب سعر المنطقة.

القاهره

ازالة الحي السادس

ازالة الحي السابع

مدينة نصر

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