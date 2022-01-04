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تعرف على مميزات القطارات الجديدة بالخط الثالث للمترو

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:00 م
تعرف على مميزات القطارات الجديدة بالخط الثالث للمترو مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى 8 معلومات أبرز ما يميز عن قطارات مترو الأنفاق الجديدة الواردة للخط الثالث ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً للعمل بالخط الثالث عن باقى القطارات، وذلك خلال التقرير التالى:

1. قطارات مكيفة.

.تم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة وتخفيف تكدس بعض العربات.

3تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية لشريط المترو.

4داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات.

5يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

6يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

7تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الآحتياجات الخاصة فى عملية التنقل.

8. العربات مزودة بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع .


مترو الانفاق

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