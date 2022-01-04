تعرف على خطوات استخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة إلكترونيا

كتب عبد الرحمن سيد -إيهاب المهندس

أتاحت بوابة المرور الإلكترونية خدمة مستحدثة لقائدى المركبات مجموعة من الخطوات لكى يتم استخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة بشكل إلكترونى واشترطت مجموعة من الخطوات التي يجب توافرها ومنها :

- يتم الترخيص بقسم المرور التابع له محل إقامة مالك المركبة .

- تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص عن طريق بطاقة الرقم القومي، بالنسبة للأجانب أيا من المستندات السابقة فى حالة وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

- تقديم ما يثبت محل إقامة مالك المركبة (أي من المستندات السابقة أو أي مستند جدي يفيد الإقامة بدائرة قسم المرور المختص)،بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه.

-بيان صفة طالب الترخيص (توكيل – قرار وصاية –إعلام وراثة).

-ت قديم سند ملكية المركبة (إفراج جمركي للمركبات الواردة من الخارج – فاتورة البيع من المصنع المنتج بالنسبة للمركبات المنتجة محليا-المحرر المتضمن شرائها مصدقاً على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة-صورة الحكم القضائى الذى يفصل فى ملكية المركبة أو الحكم الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارساً-الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناءاً على قرار الطرفين ويجب أن يقترن به السند الذى آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر بصحة التعاقد مستوفياً-الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حق التركة-المحرر القانونى المتضمن لأى عقد أو عمل قانونى آخر مثبت لإنتقال الملكية كعقد هبة..عقد إنشاء شركة.. تصفية شركة-السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات القطاع فى شأن مركباتها أو أجزائها الجوهرية).

- الفحص الفني للمركبة لبيان مدى مطابقتها على سند الملكية وتوافر شروط الأمن والمتانة المقررة .

- وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك .

- أداء الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور وإستلام الرخصة واللوحات .

- تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك المركبة بالنسبة للسيارات الملاكي ، وعلى أساس عدد الركاب بالنسبة للسيارات الأجرة والأتوبيس ، وعلى أساس الوزن للسيارات النقل .

- يجوز لمالك السيارة الملاكي بناء على طلبه الترخيص لمدة ثلاث سنوات .

- يشترط عند الترخيص لأول مرة بالنسبة لسيارات الأجرة والأتوبيس والنقل والمقطورة ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع .

- طلب الفحص البيئى وذلك فى المحافظات المطبق بها هذا النظام ... حيث يقوم جهاز الفحص البيئى بقياس نسبة التلوث فى عادم المركبات التى تعمل بالبنزين، أما بالنسبة للمركبات التى تعمل بالسولار فيقوم جهاز الفحص البيئى بقياس نسبة العتامة .