تعرف على الهدف من إنشاء المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة ومحتوياته × نقاط.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

افتتح صباح اليوم الثلاثاء المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة، والذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات ونلخص الهدف من إنشاء المبنى وتفاصيله في نقاط:

-إنشاء المبنى بمدينة القاهرة الجديدة ليكون بعيداً عن الإزدحام

-تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة

- مساحة المبنى تصل لنحو (30442 م2 )

-الهدف منه تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وفق أحدث التقنيات في إدارة المنظومة الأمنية.

-يضم المقر الجديد 5 مبانى رئيسية

-يتواجد بداخله مبنى رئاسة قطاع أمن القاهرة، وقاعة الإجتماعات الكبرى

-يشمل مبنى الإدارة العامة لمباحث القاهرة ويشتمل أيضاً على إدارة العنف ضد المرأة

-مبنى الإدارات النوعية وبه إدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المعلومات والحاسب الآلى، وإدارة التخطيط والمتابعة

-مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، وبه غرفة عمليات النجدة

-مبنى لإعاشة الجنود.

-يشمل مركز إعلامي متطور يشمل أحدث الوسائل التي تمكنه من أداء مهامه في نشر البيانات

-يحتوى على غرفة إدارة الأزمات للتعامل الفوري مع كافة الأحداث

-يتواجد بالمبنى غرفة عمليات نجدة القاهرة التي تم تحديثها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات الداخلية، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، بمدينة القاهرة الجديدة.



المبنى الجديد



المقر الجديد



المقر



رسم توضيحى للمبنى