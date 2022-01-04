تعرف على الموقف القانونى للموظف عند ظهوره فى الإعلام دون إذن من جهة عمله

اعتادت محاكم مجلس الدولة، على إصدار أحكام لصالح المواطن والمؤسسات، فقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، بإثبات ترك الطاعن لخصومته، في طعن مقام من موظف يعمل بإحدى شركات البترول، ووقعت عليه جزاء تأديبيا لما نُسب له من الظهور في أحد البرامج التلفزيونية دون الحصول علي الموافقة اللازمة من جهة عمله.
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه، أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها، وهي شركة بترول ونسب له مخالفة التعليمات طبقاً للتحقيق الإداري الذي تم معه، وذلك على سند من القول بقيامه بالظهور في أحد البرامج التليفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة ، ونعى الطاعن على القرار مخالفته صحيح الواقع والقانون، وطلب قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتبرئته مما نُسب إليه.
وذكرت المحكمة: لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر أمام المحكمة بشخصه، وقرر أنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل في مواجهة الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها، والذي مثل أمام المحكمة وقبل ترك الطاعن للخصومة، وبهذه المثابة فإن الترك يكون استوفى شرائطة القانونية، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .
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