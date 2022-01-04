تعرف على الموقف القانونى للموظف عند ظهوره فى الإعلام دون إذن من جهة عمله

كتب أحمد عبد الهادى

اعتادت محاكم مجلس الدولة، على إصدار أحكام لصالح المواطن والمؤسسات، فقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، بإثبات ترك الطاعن لخصومته، في طعن مقام من موظف يعمل بإحدى شركات البترول، ووقعت عليه جزاء تأديبيا لما نُسب له من الظهور في أحد البرامج التلفزيونية دون الحصول علي الموافقة اللازمة من جهة عمله.

وذكر الطاعن شرحاً لطعنه، أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها، وهي شركة بترول ونسب له مخالفة التعليمات طبقاً للتحقيق الإداري الذي تم معه، وذلك على سند من القول بقيامه بالظهور في أحد البرامج التليفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة ، ونعى الطاعن على القرار مخالفته صحيح الواقع والقانون، وطلب قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتبرئته مما نُسب إليه.

وذكرت المحكمة: لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر أمام المحكمة بشخصه، وقرر أنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل في مواجهة الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها، والذي مثل أمام المحكمة وقبل ترك الطاعن للخصومة، وبهذه المثابة فإن الترك يكون استوفى شرائطة القانونية، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .