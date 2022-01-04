تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم 3 أطفال بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وقيئ مستمر على إثر تناولهم وجبة طعام منزلى فاسد وتم حجزهم بقسم الإستقبال وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم ووضعهم تحت الملاحظة والحالة العامة للمصابين مستقرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا وتم نقلهم للمستشفى المركزى بطما للعلاج وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول ياسر ا ع ش 45 سنة حاصل علي دبلوم صناعي وزوجته وفاء م س 35 سنة ربة منزل و والدة الأول عبله ع ا 70 سنة ربة منزل وشهد ياسر ا ع ش 12 سنة طالبه والطفلة رؤي يا ا ع ش 10 سنوات والطفل ياسر ا ع ش 8 أنجال الأول والثانية ويقيمون دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي يعانون " حالة إعياء وقيئ والحالة العامة جيدة " إدعاء تناول طعام منزلي فاسد وتم حجزهم بالمستشفى

وبسؤال المصابين من الأول حتي الثالثة حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي " فاسده " ونفوا الشبهة الجنائية تم تحيري محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.