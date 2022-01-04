تحصين 299 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و295 ألفا ضد حمى الوادى المتصدع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون الحمى القلاعية، والتي بدأت أعمالها في 16 نوفمبر 2021 قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 299 ألف و166 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية و295 ألف و749 ضد مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 14 آلاف و517 رأس ماشية، وذلك خلال الفترة من 16 / 11 / 2021 إلى 30 / 12 /2021 م، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وتم عقد 545 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنفيذ 490 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة..

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعده لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قد أنهت الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بنسبة تحصين ( 93.1% ) من حصر الأبقار والجاموس بالمحافظة وهو يفوق الحد الآمن لمستوى المناعة المطلوب ( 80 % ) من إجمالي الحصر.