تحسن حالة رئيس البرازيلى بولسونارو بعد نقله إلى المستشفى.. صور

كتب: إيهاب محمد

تحسنت الحالة الصحية للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بعد نقله إلى المستشفى بسبب انسداد معوي في وقت مبكر أمس الاثنين.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية يخضع الرئيس البالغ من العمر 66 عامًا للمراقبة في مستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو، حيث قال المسعفون يوم الثلاثاء إنه لا يعاني من الحمى أو الألم وأنه تمكن من المشي لمسافة قصيرة.



الرائيس البرازيلي

وأضاف الفريق الطبي أنه تم تزويده بأنبوب تغذية بعد معاناة للحفاظ على الطعام ، بينما رفض استبعاد احتمال إجراء عملية جراحية.

قال الدكتور أنطونيو لويز دي ماسيدو ، كبير أطباء بولسونارو الذي يقود الفريق الطبي، لوسائل إعلام برازيلية إن الرئيس يعاني من مشاكل في أمعائه بعد طعنه في بطنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2018.

قال ماسيدو إن جهاز بولسونارو لديه جهاز هضمي "حساس للغاية " يمكن أن يتسبب في تعطل الطعام ويسبب انسدادًا.

وأضاف أن بولسونارو عانى من مشكلة مماثلة خلال الصيف، عندما مكث في المستشفى لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل أن يزيل الانسداد نفسه.

وأضاف ماسيدو أن الرئيس عاد إلى المستشفى يوم الاثنين لأنه أصيب بألم وتقيؤ بعد تناول الغداء.

وكان قد وصل الرئيس جاير بولسونارو بشكل عاجل يوم الاثنين، إلى مستشفى في ساو باولو بسبب ألم شديد في معدته، من خلال حسابه على تويتر، أكد الرئيس البرازيلي أنه انسداد معوي وأعلن أنه يتم إجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لعملية جراحية جديدة، حسبما قالت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.