تجديد حبس المتهم بتصوير السيدات داخل حمام مطعم فى مدينة نصر 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهم بتصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم بارتكابه لواقعة التصوير خلسة بعد زرع هاتفه بهواية الشفاط بسقف حمام السيدات داخل المطعم، وتابع أنه اعتاد على هذا الفعل المشين منذ فترة إلى أن تم فضح أمره .

وبفحص هاتف المتهم عثر على 4 فيديوهات منه مقطع مدته ساعة ونصف يظهر من خلالها النساء والزبائن داخل الحمام.

بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة تفيد فيه، بتعرضها أثناء تواجودها بأحد المطاعم الشهيرة بدائرة القسم، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدا، مضيفة أنها استغاثت على الفور بذويها والموجودين بالمطعم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى ماكن الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.