تتمتع بأعلى معايير الأمان النووى.. الضبعة تؤكد التزام مصر بالاشتراطات الدولية

كتبت ـ رحمة رمضان

تتمتع بأعلى معايير الأمان النووي التى أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية واشتراطات السلامة والأمان، كل هذا وأكثر يؤكد التزام مصر بالمعايير الدولية للطاقة النووية فى تنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء من خلال إنشاء 4 مفاعلات بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، وفيما يلي أهم المعلومات التي تؤكد التزام مصر الكامل بمعايير الأمان النووي :

1- تستخدم الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة أحدث أنظمة الأمان فى بناء المفاعلات النووية.

2- يوجد بالمفاعلات أنظمة أمان سلبية وذاتية.

3- تحتوى محطة الضبعة على وعاء احتواء خرساني مزدوج لمنع تسرب أى مواد مشعة للبيئة المحيطة.

- مفاعلات الجيل الثالث المطور والتى تتسم بالخصائص الآتية :-

1-إجراء تحسينات على تصميم مفاعلات الجيل الثالث لتجنب أية أخطاء ظهرت على تصميمات مفاعلات الجيل الثاني والجيل الثالث أثناء التشغيل.

2- تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالي تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه.

3- كفاءة حرارية عالية.

4- تصميم معيارى مما يسهل الحصول على التراخيص وتقليل المدة اللازمة للبناء.

5- وجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية حيث روعى فى تصميمه الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.

6- زيادة عمر المفاعل التشغيلي ليصل إلى 80 عاما.