ودعت الوزارة - وفقًا لصحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التقدم للحصول على جرعات معززة بعد الإبلاغ عن زيادة حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى بأكثر من الضعف خلال فترة العطلات.

من جهتها.. قال مدير عام قسم العلوم الطبية بوزارة الصحة التايلاندية سوباكيت سيريلاك - خلال مؤتمر صحفي - إن الدولة سجلت 2062 إصابة بمتحور "أوميكرون" حتى الآن مقارنة بـ740 حالة قبل العطلة، موضحا أن 1105 إصابات بأوميكرون من الوافدين الأجانب والباقي في أولئك الذين كانوا على اتصال بالوافدين.

ودعا المواطنين إلى التقدم للحصول على جرعات معززة في أقرب مستشفى لمنازلهم، موضحا أن أي شخص تلقى جرعته الثانية قبل نوفمبر الماضي سيكون مؤهلا للحصول على الجرعة المعززة.