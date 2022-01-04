تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس عامين بقضية سبب وقذف ياسمين عزت

كتب أحمد حسني

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر ضد الفنان أحمد فلوكس بحبسه سنتين، لسب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت وتهديدها، وذلك في القضية التي تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غيابياً بسقوط الاستئناف المرفوع من الفنان أحمد فلوكس فى قضية جديدة، بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وإلزامه المصروفات، ثانياً بقبول إستئناف النيابة النيابة شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف منه المقضى ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثانى والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنية، وغرامة مائتى ألف جنيه، والتأيد فيما عدا ذلك والمصروفات.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس، وتأييد حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المستشارأحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.