اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:30 م
أكرم القصاص
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بنجلاديش: لن نفرض أى إغلاق حاليا وسنشدد الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:13 م
بنجلاديش: لن نفرض أى إغلاق حاليا وسنشدد الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الصحة البنغالي زاهد مالك إن حكومة بنجلاديش لا تفكر في فرض أي إغلاق في البلاد للسيطرة على موجة كوفيد-19 الجديدة، موضحة أنها قررت تشديد الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس.
 
وأضاف مالك بحسب وكالة أنباء "يو إن بي" البنغالية، إنه لن يتم السماح للأشخاص غير المحصنين ضد كوفيد-19 بتناول الطعام في المطاعم، وسيسمح فقط لأولئك الذين تلقوا اللقاحات ؛ بعد إظهار شهادات التطعيم الخاصة بهم، محذرا من تغريم المطاعم إذا خالفت هذه الإجراء.
 
وأوضح أن مجلس الوزراء في بنجلاديش سيصدر توجيها بهذا الشأن خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن وضع كوفيد-19 في بنجلاديش لم يصل بعد إلى المرحلة التي يجب فيها الإغلاق.
 
وتابع "نحن لا نفكر في الإغلاق في هذه اللحظة"، قائلا إن الحكومة ستركز على إلزام الجميع بارتداء الأقنعة الواقية لمنع الارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19... ويجب على الجميع ارتداء الأقنعة في كل مكان، وسيتم تغريم غير الملتزمين".

بنجلاديش

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