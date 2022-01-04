بعد حادث بسنت.. كيف تبلغ عن جرائم الابتزاز؟

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

بعد واقعة الطالبة بسنت التي تعرضت للابتزاز وفقدت حياتها هروبا من الضغوط والابتزاز الذي تعرضت له، يقدم اليوم السابع شرحا للمواطنين عن كيفية تقديم البلاغات حال تعرضهم للابتزاز، حيث بتساءل البعض عن كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، لاسيما جرائم الابتزاز التى تقع عليهم عبر الانترنت.

ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.