بعد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة.. 5 مبان رئيسية داخل المبنى.. تعرف عليها

كتب: عبد الرحمن سيد

افتتح صباح اليوم الثلاثاء المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة، والذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات.

ويضم المقر الجديد 5 مبانٍي رئيسية هي : مبنى رئاسة قطاع أمن القاهرة، به غرفة إدارة الأزمات، وقاعة الإجتماعات الكبرى، ثم مبنى الإدارة العامة لمباحث القاهرة ويشتمل أيضاً على إدارة العنف ضد المرأة، إلى جانب مبنى الإدارات النوعية وبه إدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المعلومات والحاسب الآلى، وإدارة التخطيط والمتابعة، وكذاك مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، وبه غرفة عمليات النجدة، فضلاً عن مبنى لإعاشة الجنود.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة بحضور الجهات المعنية.