اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:04 م
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بدء تفعيل "بصمة التوقيع" للعاملين فى وحدات التأمين الصحى الشامل بأسوان

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:32 م
بدء تفعيل "بصمة التوقيع" للعاملين فى وحدات التأمين الصحى الشامل بأسوان بدء تفعيل نظام التوقيع بالبصمة
أسوان - عبد الله صلاح

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بدأت مديرية الشئون الصحية بأسوان، فى تفعيل نظام التوقيع عن طريق البصمة لمواعيد الحضور والانصراف داخل وحدات التشغيل التجريبى للمنظومة، وذلك استعدادا لبدء التشغيل التجريبى بتلك الوحدات.

 

وأكد الدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، أن عدد الوحدات التى تم استلامها وجارى تجهيزها وبدء تسكين القوى البشرية استعداد للتشغيل التجريبى بلغ 87 وحدة ، من إجمالى 112 وحدة صحية ومركز طبى على مستوى محافظة أسوان.

 

وفى السياق، تابع الدكتور محمد شعبان، جهود التدريب لمحور الجودة خلال الاجتماع الذى عقده بمقر المعهد الفنى الصحى بأسوان، كما التقى أيضا بعدد من المرشحين للعمل فى وحدة رضاء المنتفعين، والذى شدد على الدور الهام الذى تمثله الوحدة فى الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقى الخدمة الصحية التى يحصلون عليها داخل المنظومة.

 

 


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