بحضور رئيس القابضة للمطارات: استعراض المشروعات بمطار القاهرة بمعرض دبى أكسبوا

كتب أحمد مصطفى

نظمت اليوم الثلاثاء وزارة الطيران المدني فاعلية علي هامش مشاركتها بمعرض دبى أكسبوا وجاءت تحت عنوان مطار القاهرة الدولى والمناطق الإستثمارية

وذلك بحضور الوفد المصرىً الذى يرأسه المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

تم خلال الندوة تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بمطار القاهرة الدولي من خلال الأراضي المحيطة بالمطار، والتي تتمثل في خمسة مناطق استثمارية رئيسية والمعروفة بمدينة الإيربورت سيتي، وهى من أهم المشروعات الاستثمارية بقطاع الطيران المدني المصري، وتستهدف استغلال الأراضي المحيطة بمطار القاهرة الدولي وطرحها للاستثمار بمجالات متنوعة مثل الشحن الجوي واللوجستيات والتجارة الحرةوالخدمات الفندقية والترفيهية والعلاجية والأغراض التجارية والإدارية، والتي من المتوقع أيضا أن توفر آلاف فرص العمل للشباب وتحسين الدخل القومي.

وتأتى الندوة في إطار المشاركة الفعالة والحضور المثمر لوزارة الطيران المدني المصريوشركاتها التابعة بمعرض إكسبو 2020، والمقام بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، وبحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من ممثلي شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلي الشركات العالمية والمهتمين بمجال الاستثمار حول العالم .

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي عن مكانة مطار القاهرة الدولي في القارة الإفريقية، وموقعه المحوري والاستراتيجي بين مطارات العالم في ربط حركة الطيران بين الشرق والغرب باعتباره مطارا محوريا، إضافة الى الإمكانيات والتجهيزات الإنشائية الهائلة ومشروعات التطوير المستمرة بالمطارات المصرية لرفع طاقتها الاستيعابية.