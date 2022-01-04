بث مباشر.. فاطمة بنت بورسعيد تتحدى المستحيل بالحصول على بطولات دولية

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، مع إحدى نماذج "قادرون باختلاف" من محافظة بورسعيد والتى تحدت الظلام بالحصول على البطولات الدولية.

تعيش البطلة الرياضية فاطمة محمد النجار، صاحبة الـ19 عامًا، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة بورسعيد قسم "تربية خاصة" من ذوى الهمم "كفيفة"، ولأب كفيف أيضاً، ولديها شقيقة صغرى تُدعى "رقية" 7 سنوات "كفيفة" هى الأخرى، جميعهم يرون بعيون الأم.

ومن جانبها قالت فاطمة النجار، إنها كانت دائما من المتفوقين، واستطاعت أن تلتحق بكلية التربية بجامعة بورسعيد بقسم "التربية الخاصة"، وتتمنى أن تصبح أخصائية اجتماعية.

وأضافت، أنه على الرغم من رفض والدى فى البداية للعبة حمل الأثقال إلا أنه كان داعماً لى فى ممارسة الرياضة بشكل عام، وبدأت عام 2017 بلعبة الجودو، وحققت فيها بطولة الجمهورية، ثم مارست لعبة رفع الأثقال وحققت فيها بطولات كثيرة، وحصلت على ثانى ناشئة عالم وثالث كبار عالم وأول إفريقيا ناشئة وأول افريقيا كبار، وحصدت ذهبية مع منتخب جامعة بورسعيد فى المسابقة البارالمبية للجامعات المصرية.

وقال محمد النجار، والد الطالبة فاطمة، إنه فخور لنجلته وما حققته لبلدنا ولنا فى المحافل الدولية ورفع اسم نصر عاليا، مشيرا إلى أنها قبل ممارسة الرياضة كانت تعيش منعزلة ولا تحب الخروج من المنزل وتخشى مواجهة الناس رغم تفوقها الدراسى.

وتقدم والد فاطمة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بذوى القدرات الخاصة وأتمنى أن تكون ابنتى فى الاحتفالية القادمة "قادرون باختلاف " فهى بطلة العالم.