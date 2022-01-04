بايدن: أمريكا تحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في 40 عاما

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته الحالية بدأت عملها في البيت الأبيض وسط أزمة اقتصادية في أوائل 2021، لكن الأمر تغير بنهاية العام.

جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حول وضع الاقتصاد الأمريكي والفرق بين ما كان عليه في بداية عام 2021 ونهايته.

وكتب بايدن: "بدأنا 2021 وسط أزمة اقتصادية، لكن بنهايته حقق الاقتصاد الأمريكي أسرع معدل نمو خلال 40 عاما". وتابع: "السبب في ذلك هو ما قمنا به من إجراءات لتحسين الاقتصاد". وتولى بايدن، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، منصب الرئيس الأمريكي في يناير2021 بعد انتخابات انتهت بفوزه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وكان بايدن ينتقد سياسة ترامب الاقتصادية القائمة على منح الشركات الكبرى تخفيضات ضريبية لجذب الاستثمار، وهو الأمر الذي أعلن بايدن رفضه مؤكدا أنه يجب على الأثرياء دفع حصصهم العادلة من الضرائب مع تقديم الدعم اللازم لأبناء الطبقة المتوسط.