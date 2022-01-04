اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:08 م
أكرم القصاص
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انطلاق الاجراءات البرلمانية فى إيطاليا لانتخاب رئيس جديد للبلاد الشهر الجارى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:35 م
انطلاق الاجراءات البرلمانية فى إيطاليا لانتخاب رئيس جديد للبلاد الشهر الجارى رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو
وكالات

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قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، اليوم الثلاثاء، إن برلمان بلاده سيجتمع يوم 24 يناير الجاري لبدء التصويت على الرئيس الجديد للبلاد، وأضاف "دعوت البرلمان لعقد جسلة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 24 يناير عند الساعة الثالثة مساء".


وذكرت مجلة "بوليتيكو"، في نسختها الأوروبية، أنه من المفترض أن يصوّت ألف و9 ناخبين، هم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالإضافة إلى 58 ممثلا عن الأقاليم، لاختيار الرئيس الجديد من خلال اقتراع سرّي وفي سلسلة من جولات الاقتراع، حيث يتطلب في أول 3 جولات أن يحصل المرشح على أغلبية ثلثي الأصوات على الأقل لإعلان فوزه بالانتخابات، لكن من بعد الجولة الرابعة فصاعدا، تكفي أغلبية بسيطة (50 بالمئة + 1) لحسم السباق.


ووفقا للمجلة، يُشار إلى رئيس الوزراء الحالي ماريو دراجي، على أنه المرشح المفضل لذلك المنصب، ومنافسيه المحتملين هم رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، ورئيس مجلس النواب الأسبق بييرفرديناندو كاسيني ووزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا.


وسيحل الرئيس الجديد محل الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا، لسبعة أعوام مقبلة، وسيكون مسئولا عن تنصيب رئيس الوزراء رسميا، وتمثيل الوحدة الوطنية، وضمان الامتثال للدستور الإيطالي.


إيطاليا

انتخابات الرئاسة فى إيطاليا

مجلس النواب الإيطالى

روبرتو فيكو

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