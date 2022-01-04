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انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تصل 9 درجات

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:01 ص
انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تصل 9 درجات الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال هذا الأسبوع.
 
ومن المتوقع وفق خريطة التنبؤات الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 17 درجة وتنخفض الصغرى لـ 9 درجات، وتنخفض الصغرى فى شمال الصعيد لـ 5 درجات .
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 
 

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