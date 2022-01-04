النيابة تتخذ عدة قرارت لحل لغز العثور على جثة فتاة بمدينة الشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية داخل أحد الشقق السكنية بمدينة الشيخ زايد، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المتوفاة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

ويعمل رجال الطب الشرعى على إجراء تشريح لجثة المجنى عليها، لبيان ظروف وملابسات وفاتها، بناء على قرار سابق من النيابة العامة بذلك.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية، بمدينة الشيخ زايد، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمنا لجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية.

تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، وفحص كاميرات المراقبة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.