النرويج تترأس مجلس الأمن خلال شهر يناير

كتبت : هند المغربي

تتسلم البعثة الدائمة لدولة النرويج رئاسة مجلس الأمن عن شهر يناير الجارى خلفا لرئاسة النيجر عن شهر ديسمبر 2021، حيث ترأست البعثة الدائمة للنيجر مجلس الامن الدولى عن شهر ديسمبر برئاسة السفير عبدو عباري، الممثل الدائم للنيجر خلفا لبعثة دولة المكسيك التي ترأست المجلس خلال شهر نوفمبر.

ووفق تقرير مجلس الامن عقدت النيجر مناقشة مفتوحة حول "الأمن في سياق تغير المناخ" وترأس الاجتماع رئيس النيجر محمد بازوم، والأمين العام أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ، كما سيتم عقد الإحاطة السنوية للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، وركزت الإحاطة على حالة اللاجئين في العديد من الحالات الخاصة ببلدان محددة المدرجة في جدول أعمال المجلس.

كما عقد أعضاء مجلس الأمن مشاورات بشأن تنفيذ القرارين 2532 و 2565 اللذين طالبا ، ، بوقف الأعمال العدائية في جميع الحالات المدرجة على جدول أعمال المجلس لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتسهيل وصول اللقاحات في مناطق النزاع المسلح.

وقدم الرؤساء المنتهية ولايتهم للهيئات الفرعية لمجلس الأمن إحاطة إلى المجلس في ديسمبر لتبادل خبراتهم في تيسير عمل تلك الهيئات الفرعية.