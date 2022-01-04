المغرب: مجلس الوزراء ينعقد الخميس لمناقشة أربعة مشاريع مراسيم

إيمان حنا

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس وزراء المغرب برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ويدرس المجلس فى اجتماعه، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسومين الصادرين في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.وفق "الخبر"المغربية.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء المغربى، أن المجلس سيتدارس أيضا اتفاقية بشأن حماية العمال عند إعسار صاحب عملهم-1992-، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.