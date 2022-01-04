المشدد 5 سنوات لشيال ومبيض محارة بتهمة حيازة هيروين وسلاح نارى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد، بمعاقبة شيال و مبيض محارة بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 9571 لسنة 2021 جنايات مركز أولاد صقر، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي ، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر ، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بضبط كل من " ع . أ . ع " 28 عاما ويعمل مبيض محارة، و " إ . ز . ال " 28 عاما ويعمل شيال، وبحوزتهما جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواحهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم.

تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.