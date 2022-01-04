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المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:46 م
المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثانى
كتب محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، مكالمة هاتفية، اليوم، من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار عدلى منصور، خلال المكالمة، عن خالص تهنئته لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد، متمنيًا السلام والازدهار للوطن.

وفى سياق متصل، ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفد الأزهر، فى زيارة إلى مقر الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأخوة المسيحيين بمناسبة "أعياد الميلاد".

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تهانيه للأخوة المسيحيين، داعيًا الله - عز وجل - أن يجعل هذا العام عام خير ومحبة وسعادة، وأن يرفع الله فيه الوباء والبلاء، مؤكدًا أن الرسالات السماوية بينها مشتركات أخلاقية كثيرة، وأن من بين هذه المشتركات هي قيمة السلام، وقيمة الأخوة حيث يقول رسولنا الكريم: "اللهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمُ أخْوَةٌ".


البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الارثوذكسيه

المستشار عدلى منصور

عيد الميلاد المجيد

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