اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"المرور" تطالب قائدى السيارات بتوخى الحذر وتهدئة السرعة على الطرق

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:00 ص
"المرور" تطالب قائدى السيارات بتوخى الحذر وتهدئة السرعة على الطرق غرف عمليات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، وفرضت حالة من الطوارئ داخل الغرف خاصة بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية، وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، وتوخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة تظهر خلال الأيام المقبلة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بضرورة الالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، والالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وتطبق مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وشكلت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، وتعمل غرفة العمليات، ستنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.


الشبورة المائية

اخبار الحوادث

ادارة المرور

الطرق السريعة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انعدام الرؤية بسبب الشبورة وراء حادث الطريق الأوسطي في البدرشين

الإثنين، 03 يناير 2022 11:54 ص

إدارة المرور تعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة أعلى المحاور

الإثنين، 03 يناير 2022 11:14 ص

طقس 2022.. الشبورة تحجب الرؤية بطريق أسوان القاهرة.. النيل غير مرئي ببنى سويف وسوهاج.. هطول أمطار متوسطة بشمال سيناء وشديدة فى الوسط.. رفع حالة الطوارئ بمحافظات القناة الثلاثة.. وطقس معتدل ومشمس بالأقصر ودمياط

الإثنين، 03 يناير 2022 11:00 ص

رغم تحذيرات المرور من الشبورة.. إصابة 15 شخصا بحادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

الإثنين، 03 يناير 2022 10:22 ص

شبورة كثيفة تحجب الرؤية بطريق أسوان - القاهرة الزراعى .. لايف

الإثنين، 03 يناير 2022 10:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة