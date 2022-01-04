القوى العاملة تعلن مد التقدم للعمل فى ليبيا بالمهن الطبية حتى السبت المقبل

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان مد موعد قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل للعمل بدولة ليبيا الشقيقة حتى السبت المقبل لإعطاء فرصة للمتقدمين الذى لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية .

وقال الوزير : إن فرصة العمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبى للعمل ، وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج.

وأشار سعفان إلى أن هذه أول طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر، ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا.

وكشف الوزير عن المهن المطلوبة هى : أخصائى عظام ، جراحة عظام ، وأثنين أخصائى أشعة تشخيصية ، وأثنين أخصائى عيون ، وأثنين أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصى إسعاف وطوارئ، و4 أخصائى جراحة عامة، و4 أخصائى طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائى باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه فى التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائى تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائى تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية فى العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائى تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

وأوضح سعفان أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.