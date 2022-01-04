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القطع الملكية والمومياوات الفرعونية تجذب السائحين داخل متحف الأقصر × 30 صورة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:37 م
القطع الملكية والمومياوات الفرعونية تجذب السائحين داخل متحف الأقصر × 30 صورة
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "اليوم السابع" فى جولة داخل متحف الأقصر سحر القطع والتماثيل والمومياوات والقطع النادرة على مر العصور الفرعونية المختلفة، حيث يعتبر متحف الأقصر للفن المصرى القديم من أجمل المتاحف الإقليمية فى مصر، ويقع على الضفة الشرقية لنهر النيل ويزين كورنيش النيل فى وسط محافظة الأقصر، وجرى افتتاح المتحف للزيارة فى ديسمبر عام 1975م، ثم أضيفت إليه صالة جديدة عام 1984م، كما تم افتتاح قاعة الخبيئة عام 1991م، وتعد إحدى أهم قاعات المتحف؛ حيث إنها تضم أحدث ما تم العثور عليه بمعبد الأقصر عام 1989م، ثم افتتحت قاعة مجد طيبة فى عام 2004م.

وأنشئ المتحف خصيصًا لإعادة إحياء الفن بمدينة طيبة القديمة، ويضم أكثر من 3000 قطعة أثرية معروضة، وأكثر من 3000 قطعة محفوظة داخل المخازن المتحفية به، ويتكون من 5 قاعات للعرض؛ هى القاعة الأولى، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكرى والتقني، ويلقى سيناريو العرض المتحفى الخاص به الضوء على الفن المصرى القديم الخاص بمدينة طيبة "الأقصر" عبر العصور بداية من عصور ما قبل التاريخ، والدولة القديمة، والدولة الوسطي، والدولة الحديثة والمعروفة "بالعصر الذهبي“، والعصرين اليونانى والروماني، والفن القبطي، والعصر الإسلامي.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التى يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.

ويقول الدكتور علاء حسين مدير متحف الأقصر، إنه يعتبر المتحف أكبر وأضخم صرح تاريخى يقع على كورنيش النيل، ويعد أكبر مقر يجمع الآثار المصرية والقطع النادرة من التاريخ الفرعونى، والتماثيل الخاصة بملوك الأسر المختلفة والمومياوات النادرة لملوك وأمراء الفراعنة، فهو يجمع المئات من القطع الأثرية والعملات نادرة وغيرها من تاريخ الحضارة الفرعونية على مر العصور.

ويضيف مدير متحف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المتحف شهد أول وأكبر عملية تطوير عام 1984 بإقامة عرض داخلى مكان العرض القديم، ثم افتتح الرئيس الأسبق حسنى مبارك قاعة الخبيئة عام 1992، وآخر تطوير كان لعمل توسعة ثانية للمتحف من خلال إقامة قاعة "مجد طيبة" عام 2004 ليضم مجموعة أخرى من القطع الأثرية شديدة التميز منها الملك محارب حور محب وزوجته موت نجمت، وكان يضم 376 قطعة من المقتنيات النادرة للأسرات الفرعونية عدة، جميعها تم عرضها بدقة وعناية كبيرة حسب التسلسل الزمنى، وأضيفت إليها مئات القطع الجديدة، وكذلك عدد كبير من القطع الموجودة فى مخزنه ومحل الهدايا الخاص فى مدخله.

90892-ماسكات-مكتشفة-بالمقابر
90892-ماسكات-مكتشفة-بالمقابر

112842-برديات-مكتشفة-فى-المقابر
112842-برديات-مكتشفة-فى-المقابر

124644-القطع-النادرة-تنتشر-بكافة-أروقة-المتحف
124644-القطع-النادرة-تنتشر-بكافة-أروقة-المتحف

138612-رؤوس-تماثيل-الملوك-فى-المتحف
138612-رؤوس-تماثيل-الملوك-فى-المتحف

140131-ادوات-الحروب-داخل-المتحف
140131-ادوات-الحروب-داخل-المتحف

142413-احدي-المومياوات-بمتحف-الاقصر
142413-احدي-المومياوات-بمتحف-الاقصر

144115-احدي-مومياوات-الملوك-بالمتحف
144115-احدي-مومياوات-الملوك-بالمتحف

148043-تابوت-محفوظ-منذ-آلاف-السنين
148043-تابوت-محفوظ-منذ-آلاف-السنين

166770-لوحة-تم-تشكيلها-فى-العصور-الفرعونية
166770-لوحة-تم-تشكيلها-فى-العصور-الفرعونية

167470-مومياوات-الملوك-بالمتحف
167470-مومياوات-الملوك-بالمتحف

168483-جانب-من-القطع-المضافة-للمتحف
168483-جانب-من-القطع-المضافة-للمتحف

173668-مومياوات-ملكية-داخل-متحف-الأقصر
173668-مومياوات-ملكية-داخل-متحف-الأقصر

174287-اروقة-عالمية-داخل-متحف-الأقصر
174287-اروقة-عالمية-داخل-متحف-الأقصر

179732-التوابيت-الملكية-داخل-متحف-الأقصر
179732-التوابيت-الملكية-داخل-متحف-الأقصر

181901-تماثيل-وقطع-على-مر-العصور-الفرعونية
181901-تماثيل-وقطع-على-مر-العصور-الفرعونية

183527-قطع-منذ-آلاف-السنين
183527-قطع-منذ-آلاف-السنين

184236-جدار-اثرى-تاريخي-بالمتحف
184236-جدار-اثرى-تاريخي-بالمتحف

185012-حفظ-قطع-نادرة-بالمتحف
185012-حفظ-قطع-نادرة-بالمتحف

191017-تمثال-نادر-داخل-المتحف
191017-تمثال-نادر-داخل-المتحف

198370-التوابيت-المحفوظة-منذ-آلاف-السنين-بالمتحف
198370-التوابيت-المحفوظة-منذ-آلاف-السنين-بالمتحف

211737-احدي-القاعات-المميزة-داخل-متحف-الاقصر
211737-احدي-القاعات-المميزة-داخل-متحف-الاقصر

212823-مكان-عرض-العملات-النادرة-على-مر-العصور
212823-مكان-عرض-العملات-النادرة-على-مر-العصور

216849-قطع-نادرة-تضاف-سنوياً-للمتحف
216849-قطع-نادرة-تضاف-سنوياً-للمتحف

217297-تماثيل-أوشابتى-داخل-المتحف
217297-تماثيل-أوشابتى-داخل-المتحف

227555-توابيت-من-العصور-الفرعونية-بالمتحف
227555-توابيت-من-العصور-الفرعونية-بالمتحف

231982-تجهيزات-عالمية-داخل-أروقة-المتحف
231982-تجهيزات-عالمية-داخل-أروقة-المتحف

252088-السياح-يستمتعون-بقطع-المتحف
252088-السياح-يستمتعون-بقطع-المتحف

309501-عملات-تاريخية-منذ-آلاف-السنين
309501-عملات-تاريخية-منذ-آلاف-السنين

355521-قطع-ذهبية-معروضة-بالمتحف
355521-قطع-ذهبية-معروضة-بالمتحف

 


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ذكرى افتتاح متحف الاقصر

اخبار اليوم

مرور 46 سنة على متحف الاقصر

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