اليوم السابع
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القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الملك والملكة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:31 م
القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الملك والملكة بفيروس كورونا ملك السويد وزوجته
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام سويدية، اليوم الثلاثاء، صابة الملك كارل السادس عشر غوستاف، والملكة سيلفيا بفيروس كورونا.

وقال القصر الملكي في بيان ، الثلاثاء ، إن "الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة ويشعران بصحة جيدة فى ظل الظروف".

وفي وقت سابق، بدأت الأسرة الملكية فى السويد إطلاق مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، حيث احتفلت الأميرة السويدية مادلين، بنشر صورة رسمية جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، لتهنئة الشعب السويدى ومتابعيها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، والعام الجديد.

وظهرت الأميرة مادلين وزوجها وأطفالهما الثلاثة، يرتدون أزياء أنيقة تتناسب مع فترة الاحتفال بعيد الميلاد، وظهر فى خلفية الصورة شجرة الكريسماس، وعلقت الأميرة مادلين على الصورة التى نشرتها عبر إنستجرام "نتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد، كل التوفيق فى عام 2022".

الملك كارل السادس عشر غوستاف

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السويد

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