العنف يجبر 100 ألف شخص للفرار من الكاميرون إلى تشاد

كتبت : هند المغربي

عبر آلاف الأشخاص من الكاميرون نهري لوجون وشاري بحثًا عن ملاذ في تشاد بسبب العنف المستمر في المنطقة حيث تسبب العنف في فرار حوالي 100000 شخص ، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، يعيشون في حوالي 20 موقعًا غير رسمي وفق منظمة أطباء بلا حدود

جيسي جافريك ، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في تشاد: "بدأت النزاعات الطائفية الأولى بين الصيادين والرعاة في الكاميرون في أغسطس من هذا العام". "على مدى بضعة أسابيع ، قمنا بتنظيم عيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية لـ 11000 لاجئ في تشاد ، قبل أن يهدأ الوضع".

وأضافت جافريك "ومع ذلك ، استؤنف العنف بشكل مفاجئ ووحشي ، كما حدث في 8 ديسمبر في كوسيري ، وهي بلدة كاميرونية على الحدود مع العاصمة التشادية نجامينا بسبب التوترات بشأن الموارد الزراعية والرعوية والسمكية ، والتي لم يتم حلها، وأصيب 43 شخصا بالسكاكين والرصاص والسهام. تم نقل 25 منهم إلى المستشفى في نجامينا بسبب نقص الرعاية المناسبة في كوسيري.