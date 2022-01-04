اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:06 م
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العنف يجبر 100 ألف شخص للفرار من الكاميرون إلى تشاد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:40 م
العنف يجبر 100 ألف شخص للفرار من الكاميرون إلى تشاد مهاجرين - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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عبر آلاف الأشخاص من الكاميرون نهري لوجون وشاري بحثًا عن ملاذ في تشاد بسبب العنف المستمر في المنطقة حيث تسبب العنف في فرار حوالي 100000 شخص ، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، يعيشون في حوالي 20 موقعًا غير رسمي وفق منظمة أطباء بلا حدود

جيسي جافريك ، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في تشاد: "بدأت النزاعات الطائفية الأولى بين الصيادين والرعاة في الكاميرون في أغسطس من هذا العام". "على مدى بضعة أسابيع ، قمنا بتنظيم عيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية لـ 11000 لاجئ في تشاد ، قبل أن يهدأ الوضع".

وأضافت جافريك "ومع ذلك ، استؤنف العنف بشكل مفاجئ ووحشي ، كما حدث في 8 ديسمبر في كوسيري ، وهي بلدة كاميرونية على الحدود مع العاصمة التشادية نجامينا بسبب التوترات بشأن الموارد الزراعية والرعوية والسمكية ، والتي لم يتم حلها، وأصيب 43 شخصا بالسكاكين والرصاص والسهام. تم نقل 25 منهم إلى المستشفى في نجامينا بسبب نقص الرعاية المناسبة في كوسيري.

 

 


العنف

الكاميرون

تشاد

لاجىء

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