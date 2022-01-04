العنف يجبر 100 ألف شخص للفرار من الكاميرون إلى تشاد

عبر آلاف الأشخاص من الكاميرون نهري لوجون وشاري بحثًا عن ملاذ في تشاد بسبب العنف المستمر في المنطقة حيث تسبب العنف في فرار حوالي 100000 شخص ، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، يعيشون في حوالي 20 موقعًا غير رسمي وفق منظمة أطباء بلا حدود
جيسي جافريك ، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في تشاد: "بدأت النزاعات الطائفية الأولى بين الصيادين والرعاة في الكاميرون في أغسطس من هذا العام". "على مدى بضعة أسابيع ، قمنا بتنظيم عيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية لـ 11000 لاجئ في تشاد ، قبل أن يهدأ الوضع".
وأضافت جافريك "ومع ذلك ، استؤنف العنف بشكل مفاجئ ووحشي ، كما حدث في 8 ديسمبر في كوسيري ، وهي بلدة كاميرونية على الحدود مع العاصمة التشادية نجامينا بسبب التوترات بشأن الموارد الزراعية والرعوية والسمكية ، والتي لم يتم حلها، وأصيب 43 شخصا بالسكاكين والرصاص والسهام. تم نقل 25 منهم إلى المستشفى في نجامينا بسبب نقص الرعاية المناسبة في كوسيري.
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