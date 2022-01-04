"العلاج جواك".. جامعة المنيا تطلق حملات توعوية لنشر ثقافة التبرع بالبلازما

المنيا -حسن عبد الغفار

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات" بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عددًا من حملات التوعية بين طلاب الجامعة تحت شعار "العلاج جواك"؛ لنشر ثقافة التبرع بالبلازما ومشتقاتها، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالمنيا، والجمعية العلمية لطلبة كلية الطب التابعة للاتحاد الدولى لجمعيات الطب فى مصر.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حملات التوعية تُنظم لتعزيز وعى طلاب الجامعة بأهمية البلازما، ودورها فى إنقاذ حياة المرضى، كما أنه انطلاقًا من دور الجامعة تجاه مجتمعها، مشيرًا إلى أن حملات التوعية اشتملت على عددٍ من البرامج التثقيفية من أنشطة فنية وثقافية، وتوزيع بروشورات "مطبوعات ورقية" توضح أهمية البلازما باعتبارها أحد مكونات الدم، وما تشكله من إجمالى حجم الدم فى جسم الإنسان، بالإضافة إلى دورها فى انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهورمونات وغيرها، ومساعدتها فى الشفاء من الامراض المزمنة والمميتة.

وذكر الدكتور عصام فرحات: أنه تم تنفيذ حملات التوعية بكليات الطب، والحقوق، والسياحة والفنادق، كما سيتم تنفيذ باقى الحملات لباقى كليات الجامعة خلال الفصل الدراسى الثاني.

وبدوره، أوضح فريق التثقيف والتوعية التابع لبنك الدم الإقليمى وطلاب كلية الطب أعضاء الجمعية العلمية للطلاب، أن التبرع بالبلازما آمن وفعال للغاية بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، ويتم عمل تحاليل طبية للمتبرع قبل عملية التبرع للاطمئنان على صحتهم، هذا إلى جانب فائدة التبرع بالبلازما فى تقوية المناعة وتنشيط نخاع العظام.

وجدير بالذكر أنه أشرف على تنظيم الحملات، وليد عيد القوى مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى عبد الرحمن، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ومحمود منصور، وراندا على الاخصائيين بالإدارة.