اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

العلاج الحر يغلق 45 منشأة مخالفة خلال حملات الصحة بأسوان

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:18 م
العلاج الحر يغلق 45 منشأة مخالفة خلال حملات الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت جهود إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بأسوان خلال عام 2021 فى إطار حملاتها المكثفة لمتابعة، والتفتيش علي المنشآت الطبية ، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين من إغلاق 45 منشأة مخالفة بقرار من محافظ أسوان .

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وأضاف أن إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتورة "هبة سيد إسماعيل" مدير الإدارة، قامت فى المقابل بالتفتيش علي 362 منشأة طبية شملت العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة وعيادات الأسنان خلال عام 2021، مشيرا إلى أنه تم إصدار تراخيص لعدد  153 منشأة طبية متنوعة، مع عمل تقييم بيئي لعدد 65 منشأة طبية متنوعة.


محافظه اسوان

منشاه طبيه

منشاه صحيه

العلاج الحر الصحة منشآت صحية مخالفة اسوان اخبار المحافظات اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة