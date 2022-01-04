العلاج الحر يغلق 45 منشأة مخالفة خلال حملات الصحة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت جهود إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بأسوان خلال عام 2021 فى إطار حملاتها المكثفة لمتابعة، والتفتيش علي المنشآت الطبية ، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين من إغلاق 45 منشأة مخالفة بقرار من محافظ أسوان .

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وأضاف أن إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتورة "هبة سيد إسماعيل" مدير الإدارة، قامت فى المقابل بالتفتيش علي 362 منشأة طبية شملت العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة وعيادات الأسنان خلال عام 2021، مشيرا إلى أنه تم إصدار تراخيص لعدد 153 منشأة طبية متنوعة، مع عمل تقييم بيئي لعدد 65 منشأة طبية متنوعة.