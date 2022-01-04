اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:09 م
أكرم القصاص
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الصين تطلق تطبيقًا لعملتها الرقمية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:34 م
الصين تطلق تطبيقًا لعملتها الرقمية شي جين بينج الرئيس الصينى
بكين /أ ش أ/

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أعلنت الصين عن إطلاق نسخة تجريبية من تطبيقها الخاص بعملتها التجريبية.

 

وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية أن البنك المركزى الصينى أطلق نسخة تجريبية من تطبيق محفظة اليوان الرقمى فى دفعة لتوسيع نطاق استخدامه ليشمل المزيد من المواطنين.

 

وحتى الآن، أجرت الصين عددًا من التجارب فى مختلف أنحاء البلاد، حيث مُنح مستخدمو بعض المدن قدراً ضئيلاً من العملة الرقمية للإنفاق.

 

ولكن الآن أصبح بوسع المزيد من الناس فى مدن معينة أن يحملوا التطبيق، الأمر الذى يسلط الضوء على الكيفية التى تحاول بها الصين حمل المزيد من الناس على استخدام العملة الرقمية.

 


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