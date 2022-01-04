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الصحة: 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينكا تصل مصر غدا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:27 م
الصحة: 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينكا تصل مصر غدا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تستقبل غدا الأربعاء 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوى.

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم إتاحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا، حيث يستطيع الشخص الراغب فى التطعيم اختيار مكان اللقاح حسب رغبته، ويظهر له الموقع كافة البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح، وتابع: مراكز اللقاحات المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وإعطائهم اللقاح بشكل سريع.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يوجد قوائم انتظار للحصول على اللقاح حاليا، بمعنى أن من يقوم بالتسجيل حاليا يتم ارسال الرسائل له بشكل سريع دون انتظار، مضيفا: هناك وفرة كبيرة في التطعيمات، ولدينا أكثر من 1000 مركز بالجمهورية.

 

وحول ملف تطعيمات كورونا بالجرعة الثالثة المعززة، قال الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم تطعيم أعداد كبيرة تتجاوز النصف مليون مواطن، وجارى ارسال باقي الرسائل للمستحقين، مضيفا أن هناك انخفاضا نسبيا لإصابات كورونا، لكن من الصعب الحديث عن انتهاء الذروة أو تخطيها، كما أنه من المبكر الحديث عن موجة خامسة من إصابات كورونا.


الصحة

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استرازينكا

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الجرعة الثالثة للقاح

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