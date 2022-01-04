الشلن الورق بيوصل لـ30 ألف جنيه فى سوق العملات القديمة بالدقهلية.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الشيخ حسانين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عرض خلاله أسعار العملات المصرية التي يعود تاريخها للعهد الملكي، والعملات العربية والأجنبية القديمة، الورقي منها والمعدني.





وقال عبد الله محمد أحي بائعي العملات القديمة لـ"اليوم السابع" إن العملات القديمة بكل أنواعها وتاريخها تمثل قيمة كبيرة لدى عدد كبير من هواة تجميع العملات القديمة وبيعها للتربح منها لتحقيق الثراء السريع ببيعها بأسعار خيالية، مضيفا أن هناك من يشتري العملات القديمة وخاصة العملات التذكارية التي يرتبط تاريخها بحدث وطنى هام أو ذكرى وفاة أو ميلاد شخصية عامة؛ ليحتفظ بها كأنتيكات وتحف قديمة.



وأضاف أن أسعار العملات القديمة يحددها عدة عوامل أهمها تاريخ العملة وجودتها، حيث يزداد سعرها كلما ازداد عمرها التاريخى وكانت محتفظة برونقها وجودتها، مشيرا إلى أن الشان الورقي يتراوح سعره من 5 جنيهات إلى 30 ألف جنيها، وريال السلطان فؤاد يبدأ سعره من 30 ألف جنيها، والريال الفضة الفاروق يترواح سعره من 1000 إلى 3000 جنيها، وريال الملك حسين يتراوح سعره من 500 إلى 800 جنيها، وسجلت الـ10 جنيه النخيل سنة 50، 200 جنيها مصريا.



وأوضح أن هواة شراء العملات القديمة يمكنهم الكشف عن أصل العملة من خلال العلامة المائية، مضيفا أن شكل العملة وجودتها وتاريخ إصدارها، وارتباطها بحادثة أو شخصية تاريخية مؤثرة، جميعها عوامل تساعد على ارتفاع قيمة العملة وترويجها وبيعها بأسعار مرتفعة.





العملات-القديمة-بالدقهلية



بائع-عملات-قديمة



جانب-من-العملات-القديمة-بالدقهلية



سوق-العملات-القديمة



عشرة-جنيهات-قديمة



عملات



عملات-فضة



عملات-قديمة



عملات-قديمة-بالدقهلية



عملات-قديمة-بمحافظة-الدقهلية



عملات-محلية