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الرى: المنتدى العالمى للمياه سيتناول التعاون بين الدول للحفاظ على الأمن المائى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:08 م
الرى: المنتدى العالمى للمياه سيتناول التعاون بين الدول للحفاظ على الأمن المائى وزارة الرى
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن المنتدى العالمي للمياه هو أكبر حدث مائي يجرى تنظيمه بشكل دوري كل 4 سنوات، ويتم تنظيمه في دول عدة، هو ملتقى لكل العاملين في مجال المياه، سواء سياسيين أو تنفيذيين أو خبراء، مشيرة إلى أن المؤتمر القادم سيتم تنظيمه في السنغال في مارس المقبل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "المنتدى سيأتي تحت عنوان (الأمن المائي من أجل تحقيق السلام والتنمية)، وهناك شراكة بين مصر والسنغال والفريق الخاص بالتنظيم، من أجل تحديد المحاور الخاصة بالمؤتمر، وسيركز على القضايا المتعلقة بحل مشكلات المياه والصرف الصحي، كما سيركز على توفير الوسائل الخاصة بتحقيق التنمية والسلام ومشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه".

وقالت: "المنتدى سيقام بحضور حوالي 30 ألف مشارك، وسيكون هناك قمة على مستوى الرؤساء ستنعقد في المنتدى وستخرج منها رسائل هامة، وسيكون هناك حديث عن التعاون في مجال المياه، وكيفية التعاون بين الدولة التي تشترك في المجاري المائية والمتشاطئة".


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