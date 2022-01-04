اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الليتوانى يدرس إنهاء حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:37 ص
الرئيس الليتوانى يدرس إنهاء حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس رفع حالة الطوارئ المفروضة على طول الحدود مع بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين.
 
وقال الرئيس الليتواني - حسبما نقلت شبكة "راديو وتلفزيون ليتوانيا" - إن "مشكلة المهاجرين تم حلها في الوقت الحالي، وأعتقد أنه في وضع مثل ذلك، سيكون من المنطقي بالتأكيد التفكير في رفع حالة الطوارئ، وأنه يمكن إعادة فرض حالة الطوارئ إذا تصاعد الموقف مرة أخرى".
 
وأضاف: "يمكننا رفع هذا القرار والبدء في العمل على تعديل الدستور، لأن قضية الانتخابات البلدية المباشرة في طي النسيان ويجب حلها في أقرب وقت ممكن".
 
يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ على حدود بيلاروسيا في 10 نوفمبر الماضي لمواجهة أزمة المهاجرين، ثم تم تمديدها حتى يوم 14 من الشهر الجاري.
 
يشار إلى أن أكثر من 4200 مهاجر غير شرعي عبروا إلى ليتوانيا من بيلاروسيا حتى الآن، وتتهم ليتوانيا والدول الغربية نظام مينسك بتدبير تدفق المهاجرين غير المسبوق ووصفته بأنه "عدوان هجين".
 
وقضت المحكمة الدستورية في أبريل الماضي بعدم جواز انتخاب رؤساء البلديات بالاقتراع الشعبي المباشر ما لم يتم تعديل الدستور على أن يسري القرار في 3 مايو 2023، في نهاية فترة ولاية رؤساء البلديات المنتخبين حاليًا.

بيلاروسيا

جيتاناس ناوسودا

المهاجرين

حالة الطوارئ

ليتوانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة