الرئيس الليتوانى يدرس إنهاء حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا

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أكد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس رفع حالة الطوارئ المفروضة على طول الحدود مع بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين.

وقال الرئيس الليتواني - حسبما نقلت شبكة "راديو وتلفزيون ليتوانيا" - إن "مشكلة المهاجرين تم حلها في الوقت الحالي، وأعتقد أنه في وضع مثل ذلك، سيكون من المنطقي بالتأكيد التفكير في رفع حالة الطوارئ، وأنه يمكن إعادة فرض حالة الطوارئ إذا تصاعد الموقف مرة أخرى".

وأضاف: "يمكننا رفع هذا القرار والبدء في العمل على تعديل الدستور، لأن قضية الانتخابات البلدية المباشرة في طي النسيان ويجب حلها في أقرب وقت ممكن".

يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ على حدود بيلاروسيا في 10 نوفمبر الماضي لمواجهة أزمة المهاجرين، ثم تم تمديدها حتى يوم 14 من الشهر الجاري.

يشار إلى أن أكثر من 4200 مهاجر غير شرعي عبروا إلى ليتوانيا من بيلاروسيا حتى الآن، وتتهم ليتوانيا والدول الغربية نظام مينسك بتدبير تدفق المهاجرين غير المسبوق ووصفته بأنه "عدوان هجين".

وقضت المحكمة الدستورية في أبريل الماضي بعدم جواز انتخاب رؤساء البلديات بالاقتراع الشعبي المباشر ما لم يتم تعديل الدستور على أن يسري القرار في 3 مايو 2023، في نهاية فترة ولاية رؤساء البلديات المنتخبين حاليًا.