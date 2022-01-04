الرئيس السيسى يتابع جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.