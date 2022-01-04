الرئيسية أخبار عاجلة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.. الرئيس السيسى يتابع جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:32 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. صحة المواطنين إعادة تدوير المخلفات السيسى الرئيس السيسى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يستعرض مؤشرات اقتصاد مصر خلال 2021.. الرئاسة: صادرات الدولة تسجل زيادة 27% لتبلغ 31 مليار دولار خلال العام الماضي.. والرئيس يشدد على المتابعة الشخصية من الوزراء للمشروعات التنموية وتذليل أى معوقات الإثنين، 03 يناير 2022 05:40 م الرئاسة: صادرات مصر تسجل زيادة 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال 2021 الإثنين، 03 يناير 2022 05:34 م الرئيس السيسي يشدد على المتابعة الشخصية المنتظمة من الوزراء للمشروعات التنموية الإثنين، 03 يناير 2022 05:34 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة