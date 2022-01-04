اليوم السابع
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للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين..

الرئيس السيسى يتابع جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:32 م
الرئيس السيسى يتابع جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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الرئيس السيسى

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