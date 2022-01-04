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الرئاسة الموريتانية تكشف عن الوضع الصحى للرئيس بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:45 ص
الرئاسة الموريتانية تكشف عن الوضع الصحى للرئيس بعد إصابته بكورونا رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشفت الرئاسة الموريتانية عن الوضع الصحى لرئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني بعد اصابته بكورونا المستجد، وقالت فى بيانٍ لها "إن الرئيس أجرى الفحوصات بعد إصابته بزكام، مشيرة إلى أن لديه أعراضا خفيفة".

وسبق أن أعلن وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف أن موريتانيا سجلت عدة حالات من متحور أوميكرون.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع موجة متصاعدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حالات من المتحور أوميكرون، وتتمركز الموجة أساسًا في العاصمة نواكشوط، وذلك وفق نشريات وزارة الصحة، وقررت السلطات إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.في المقابل، أعلنت الوزراة أنها سجلت 55 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الساعات والأربع والعشرين الماضية.

وتوصلت وزارة الصحة لهذه النتائج بعد إجراء 2891 فحصا، من بينها 2507 فحوصات سريعة، و 384 فحصا مخبريا.


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محمد ولد الشيخ الغزواني

كورونا

اوميكرون

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