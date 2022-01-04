الدكتور أيمن أبو عمر مديرًا لأوقاف كفر الشيخ واستمرار تكليفه رئيسا لإدارة شئون الدعوة

كتب على عبد الرحمن

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، القرار التنفيذي لقرار الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر مديرًا لمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن قرار وزير الأوقاف تضمن استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة .

شغل الدكتور أيمن أبو عمر العديد من المناصب القيادية، قبل أن يتولى رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، كان من بينها مدير عام الإدارة المتابعة الفنية بمكتب الوزير، مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.

كما كان مبعوثًا لوزارة الأوقاف خارج مصر أكثر من مرة من بينها مسجد ليون الكبير بفرنسا فى شهر رمضان من عام (2014م) وحتى (2018م)، والمؤسسة الثقافية بجنيف سويسرا فى شهر رمضان من عام (2009م) وحتى (2012م)، كما تم توجيه الدعوة إليه من جامعة "هارفارد " لأداء بعض المحاضرات خلال شهر رمضان (2019م).

حصل الدكتور أيمن أبو عمر على ليسانس دراسات إسلامية وعربية – قسم الشريعة - جامعة الأزهر الشريف 1999، كما حصل على الماجستير بكلية الشريعة والقانون بدمنهور – قسم الفقه ( 2006 م ) – جامعة الأزهر الشريف بتقدير ممتاز، والدكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – قسم الفقه ( 2016 م ) - جامعة الأزهر الشريف.