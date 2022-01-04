اليوم السابع
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التضامن: زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان وطرق الاكتشاف المبكر للتعاطى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:57 ص
التضامن: زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان وطرق الاكتشاف المبكر للتعاطى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى " أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة  في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى لمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر لإطلاق قافلة وافتتاح الوحدة الاجتماعية بالمنطقة وافتتاح عيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وايمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع الاهلى وميرفت صابرين مساعد الوزيرة لشئون الحماية الاجتماعية. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن هذه المبادرة تتضمن  كافة المناطق السكنية الجديدة، على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة  العديد من المناطق المطورة  مثل مناطق "حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة  وبشاير الخير  وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد"  وكذلك المناطق الجارى تطويرها ، وأن من ضمن المبادرة  تنفيذ برنامج  لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

كما ستتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكي  للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال  استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات .

وأضاف وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حدائق أكتوبر ،بجانب  إطلاق دوري رياضي بين الشباب  بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية  وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الاسر بمنطقة حدائق أكتوبر  لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.


وزيرة التضامن

زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان

علاج مرضى الادمان بمنطقة سن العجوز

صندوق مكافحة الإدمان

مكافحة الإدمان

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