ونقل راديو "براغ الدولى" عن خبراء القول إن موجة تفشى "أوميكرون" قد تسبب في حوالي 50 ألف إصابة جديدة يوميا، فيما يد 7 آلاف مصاب إلى المستشفيات بشكل يومي.

ويمثل المتحور الجديد 15% من الإصابات الحالية بالتشيك، ولكن نظرا للأعراض الأقل حدة وقصر فترتي الحضانة والعدوى فهناك شكوك بأن العدد الفعلي لعدوى "أوميكرون" قد يكون أعلى بكثير.

وسجلت أول حالة إصابة بـ"أوميكرون" في جمهورية التشيك في نهاية نوفمبر الماضي.

