التأمين الصحى الشامل يرفع شعار خدمات عالمية.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " أطلقها الرئيس السيسى.. التأمين الصحى الشامل يرفع شعار خدمات عالمية.. تقديم 8 ملايين خدمة للمنتفعين فى 3 محافظات.. تسجيل 4 ملايين ملف طبى إلكترونى بـ3 محافظات.. 30 مبادرة طبية لتعزيز الخدمة.. وإتاحة 80%من الاحتياجات الصحية للمواطنين بمراكز ووحدات طب الأسرة.. استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية وخدمات لأول مرة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية بمحافظات تطبيق المنظومة.. والتأكد من الحصول على خدمات رعاية صحية مستدامة.

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