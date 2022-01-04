اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:33 م
أكرم القصاص
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البرهان يؤكد ضرورة الحوار للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الانتقالية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:02 م
البرهان يؤكد ضرورة الحوار للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الانتقالية عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية
الخرطوم أ ش أ

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية لاستكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السوداني.

 

وذكرت وكالة أنباء السودان أن ذلك جاء خلال لقاء البرهان، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الوضع الراهن بالبلاد.

 

وأكد البرهان حرص بلاده على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات فى الفترة الماضية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

 

من جانبه، دعا شوكان إلى ضرورة الاستمرار فى مسار التحول الديمقراطي، والإسراع فى تشكيل الحكومة التنفيذية، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

 

 


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