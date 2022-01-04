الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى يرتفع لـ4484 ألف طن فى أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي في شهر أكتوبر الماضي بشكل ملحوظ، وفق بيانات مبدئية، حيث سجل إجمالي الإنتاج نحو 4484 ألف طن، مرتفعا من 3830 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 654 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إنتاج الخام والمكثفات تراجع في المقابل، حيث بلغ نحو 2383 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2485 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بفارق بلغ 102 ألف طن.

وحقق إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و584 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 3 ملايين و877 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 707 ألف طن.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد ارتفع في شهر أغسطس الماضي ليسجل نحو 4584 ألف طن، بينما كانت 3931 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 653 ألف طن، وأيضا في شهر يونيو الماضي سجل الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي من الغاز نحو 4 ملايين و311 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن،