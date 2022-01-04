الإعدام لسائق توك توك بتهمة قتل طالب بعد فشله فى الاعتداء عليه بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام سائق "توك توك"، لاتهامه بقتل الطفل "م. ف" عمدًا مع سبق الإصراروالترصد، بأن طوق عنه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء التعدى عليه خشية افتضاح أمره فى منطقة بشتيل بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "أ.ن" 33 سنة، سائق توك توك، قتل الطفل "م. ف" 18 سنة، طالب، بأن طوق عنه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء التعدى عليه خشية افتضاح أمره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه، بأن استدرجه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحلية من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيد عن أعين الرقباء وتعدى عليه.

وقال أحد شهود الإثبات، ويعمل حارس عقار، بأنه حال تواجده بمحل عمله أمام العقار محل الواقعة حضر إليه المتهم وبرفقته المجنى عليه طالبا منه فتح باب العقار للصعود إلى شقة سكنية تقيم بها شقيقته فمكنه من ذلك.

وقال والد الطفل فى التحقيقات، إنه لاحظ تغيب نجله عليه أثناء ذهابه لشراء بعض الاحتياجات فتوجه لقسم الشرطة محررا محضرا بذلك ثم علم بعد ذلك بقيام المتهم بخطف نجله والتعدى عليه وحال مقاومه الأخير له قام بقتله وعلم من الشرطة العثور على جثمان نجله والذى بمناظرته تعرف عليه.

كان مركز شرطة أوسيم تلقى بلاغا بتغيب المجنى عليه وبإجراء التحريات السرية توصل رجال المباحث إلى قيام المتهم باستدراج المجنى عليه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحلية من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيد عن أعين الرقباء وتعدى عليه وحال مقاومه الأخير له قام بقتله.