الإسكان الاجتماعى: نعيش الآن على 13.5% من مساحة مصر.. وننفذ مشاريع لكل الفئات

كتب محمد شرقاوى

أكدت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى أن الدولة عازمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ مشاريع إسكان لكل فئات الشعب المصرى، مؤكدة أن النهضة العمرانية التي حدثت خلال الـ 7 سنوات الماضية غير مسبوقة ونحن نتحدث بالأرقام.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن الخطة أن تقتضي الوصول بمساحة المعمر لأكثر من ضعف المساحة التى كنا نعيش عليها، لافتة إلى أن الخطة كانت تقتضى بزيادة نسبة المساحة التى نعيش فيها إلى 14% خلال عام 2030، وبالتالى تم إنهاء هذه الخطط قبل موعدها وهناك توسعات عمرانية كبيرة فى العديد من المناطق بعد أن أصبحنا نعيش على 13.5 %.

وتابعت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن التوسع العمراني يأتي بفرص كبيرة للجميع، ويؤثر إيجابيا على كل القطاع ويوفر فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة، مستدركة أن المصريين يعيشون حاليا على 13.5 % من مساحة مصر يعنى ضعف المساحة التى كانت نعيش عليها.. ومصر كانت تعيش فى السابق على 7 % من مساحتها .