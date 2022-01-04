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الإدارات التعليمية تنتهى من تجهيز أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:00 ص
الإدارات التعليمية تنتهى من تجهيز أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائى طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارات التعليمية انتهت من اختيار أسئلة امتحان التيرم الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائى، استعدادا للامتحان الذى ينطلق 15 يناير الجارى، لافتة إلى أن الأسئلة تم اختيارها من بنوك الأسئلة التى أرسلتها الوزارة للمديريات والإدارات التعليمية، كما أن الأسئلة ستكون مختلفة من مدرسة لأخرى، على أن يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة كما أن الأسئلة ستكون فيما درسه الطالب فعليا حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربيةفى امتحان نصف العام للرابع الابتدائى: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا، موضحة أنه يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات و18 يناير لغة إنجليزية ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.




 


التربية والتعليم

امتحانات الصف الرابع الابتدائى

حذف المناهج

اخبار مصر

امتحانات الترم الاول

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