اليوم السابع
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الأمم المتحدة تدعو المجلس الاستشارى الصومالى لاستكمال الانتخابات

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:19 م
الأمم المتحدة تدعو المجلس الاستشارى الصومالى لاستكمال الانتخابات أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
مقديشو /أ ش أ/

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دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الصومال جيمس سوان، اليوم الثلاثاء، قادة المجلس الاستشارى الوطنى الصومالى لتنظيم جدول زمنى لاستكمال العملية الانتخابية يلتزم به رؤساء الولايات الأعضاء.

 

وحث سوان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية - المجلس لتصحيح أوجه القصور، وجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية ومصداقية، مؤكدا مواصلة الدعم للمجلس من أجل تنفيذ اتفاقيتى 17 سبتمبر 2020 و27 مايو 2021 .. مؤكدا أن المجلس يعتبر المحرك الرئيسى للعملية الانتخابية.

 

أكد رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى، التزامه بإنهاء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، مع تصحيح مسارها بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة مثل اتحاد المرشحين والمجتمع المدنى.

 

جاء ذلك خلال لقائه، مع ممثلين عن المجتمع الدولي، للإسراع فى انتخابات البلاد، بحضور رؤساء الولايات الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، ووجه روبلى الشكر للمجتمع الدولى على دعمه لبناء الدولة فى الصومال.

 

يذكر أن أعمال المؤتمر التشاورى الصومالى حول عملية الانتخابات، الذى انطلق أمس فى مقديشو، يواصل يومه الثانى لبحث استكمال ملف الانتخابات وتصحيح مسارها.

 

 

 


الأمم المتحدة

المجلس الاستشارى الصومالى

استكمال الانتخابات

الصومال

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